Tajani | I morti innocenti di Gaza feriscono i nostri valori Israele si fermi Chi dice che il governo non condanna offende la verità

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprime preoccupazione per la situazione a Gaza, sottolineando che i morti innocenti feriscono i valori fondamentali. Tajani chiede a Israele di fermare immediatamente le reazioni drastiche contro il terrorismo, difendendo l'importanza della verità e della condanna chiara degli atti violenti. Una richiesta che si inserisce in un dibattito acceso sulle responsabilità del governo israeliano.

«La legittima reazione del governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico, sta purtroppo assumendo forme assolutamente drammatiche e inaccettabili, che chiediamo a Israele di fermare immediatamente ». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lo ha ribadito nel corso dell'informativa urgente alla Camera su Gaza, durante la quale ha anche ricordato la consistenza dell'impegno italiano per la popolazione palestinese sul fronte umanitario e quello che si dipana nella prospettiva della ricostruzione. Ma l'intervento è stato anche l'occasione per ricordare che «il dialogo è la via maestra», prima per il cessate il fuoco e poi per perseguire l'obiettivo dei "due popoli, due Stati".