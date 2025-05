Tajani | espulsione palestinesi da Gaza non è opzione accettabile

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha affermato con fermezza che l'espulsione dei palestinesi da Gaza non è un'opzione accettabile. Durante un'audizione alla Camera, Tajani ha sottolineato l'importanza di sostenere il Piano arabo a guida egiziana, evidenziando l'impegno dell'Italia per una soluzione pacifica e duratura della crisi nella regione.

Roma, 28 mag. (askanews) - "L'espulsione dei palestinesi da Gaza non è e non sarà mai un'opzione accettabile": lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'audizione alla Camera. "Per questo sosteniamo con convinzione il Piano arabo a guida egiziana per la ripresa e alla ricostruzione della Striscia, che è incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato. Come ho ribadito più volte insieme al Ministro Crosetto, l'Italia è pronta a contribuire a un'eventuale missione internazionale di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, sotto l'egida delle Nazioni Unite e a guida araba", ha proseguito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: espulsione palestinesi da Gaza non è opzione accettabile

