Tajani alla Camera | Il governo sostiene Gaza ma no all’isolamento d’Israele E invoca i due Stati Pd | Ma avete bocciato il riconoscimento della Palestina

Nel suo intervento alla Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime il sostegno del governo italiano per la popolazione di Gaza, sottolineando però l'importanza di non isolare Israele e ribadendo la necessità di un processo verso due Stati. Tajani risponde anche alle critiche del PD riguardo al riconoscimento della Palestina, affermando che l'antisemitismo non ha posto in Italia.

Non è vero che il governo italiano non si è mosso per difendere la popolazione di Gaza dagli attacchi israeliani, ma “l’antisemitismo non può avere cittadinanza nel nostro Stato”. Si può riassumere con questa frase l’intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della sua informativa alla Camera sulla grave crisi umanitaria a Gaza. Intervento più volte interrotto dalle proteste delle opposizioni che hanno contestato le affermazioni del vicepremier. Il leader di forza Italia ha così elencato alcuni atti che, a suo dire, dimostrano la vicinanza dell’Italia alla popolazione di Gaza: “Il governo non ha mai abbassato la guardia sui comportamenti del governo israeliano che abbiamo ritenuto meritevoli di censura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani alla Camera: “Il governo sostiene Gaza, ma no all’isolamento d’Israele”. E invoca i due Stati. Pd: “Ma avete bocciato il riconoscimento della Palestina”

