Taglio del nastro per la nuova area dog comunale

Mercoledì 28 maggio alle 17:30, Cellole accoglierà il taglio del nastro per la nuova area dog situata all'ingresso della città, lungo la provinciale 125. Questo spazio attrezzato offrirà giochi e percorsi di abilità per stimolare la mente e il corpo dei nostri amici a quattro zampe, promuovendo momenti di svago e socializzazione per cani e padroni.

