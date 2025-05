Tagli per la viabilità? Danno per le ditte

Il presidente di Ance Toscana Nord, Giacomo Salvi, esprime preoccupazione per i recenti tagli alle risorse destinate alla viabilità stradale, avvertendo che queste misure potrebbero avere conseguenze devastanti per il territorio e le imprese locali. Salvi sottolinea l'importanza di mantenere un adeguato supporto alle infrastrutture per garantire lo sviluppo economico e la sicurezza stradale.

Il presidente dei costruttori Ance Toscana Nord, Giacomo Salvi (foto), punta il dito contro i tagli alle risorse alla viabilità stradale "perché nuoceranno in maniera inimmaginabile al territorio e alle imprese". Una considerazione che fa dire a Salvi che sia più che legittima "la preoccupazione delle amministrazioni locali per l'annunciato taglio dei trasferimenti alle province per le manutenzione stradali; anche noi, come sistema imprese, siamo già allertati". Quali le conseguenze? "Si sta profilando la concreta possibilità che non vengano contrattualizzati appalti già aggiudicati, con conseguenti gravi incertezze per le imprese coinvolte...

