Tagli a Comuni e Province | levata di scudi contro il governo dai dem Trapani e Zambito

I recenti tagli annunciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che potrebbero ridurre i fondi per il territorio pisano fino al 70%, hanno scatenato reazioni indignate dal Partito Democratico. La senatrice Ylenia Zambito ha presentato un'interrogazione parlamentare per contestare le misure. In questo articolo, analizziamo le conseguenze di tali decisioni e le reazioni politiche che ne sono derivate.

A seguito dei tagli annunciati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti guidato dal ministro leghista Matteo Salvini, che vedono tagli per il territorio pisano fino al 70%, la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito ha presentato un'interrogazione parlamentare.

