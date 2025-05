Swedish Film goes Capri celebra Astrid Lindgren biopic Becoming Astrid documentario e La ragazza delle renne

Durante la quarta edizione di Swedish Film Goes Capri, si rende omaggio all'eredità di Astrid Lindgren, la celebre autrice di famosa Pippi Calzelunghe, in un mix di nostalgia, cinema e celebrazione della fantasia. L’evento, in programma dal 5 al 7 giugno, rende omaggio anche alla produzione di un documentario dedicato alla scrittrice e al nuovo biopic "Becoming Astrid".

In occasione della quarta edizione di Swedish Film goes Capri si celebra l'eredità di Astrid Lindgren, la rinomata scrittrice per l'infanzia, insieme agli 80 anni di Pippi Calzelunghe, simbolo di ribellione e fantasia per innumerevoli bambini. L'evento, che si terrà dal 5 al 7 giugno presso Villa San Michele, offrirà una serie di proiezioni e .

