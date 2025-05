Svolta nell’omicidio di Vasilica Potincu trovata con un coltello nella schiena | perquisizioni in casa di un uomo

Un'importante svolta nell'omicidio di Vasilica Potincu, trovata con un coltello nella schiena, è avvenuta a Legnano. Mercoledì 28 maggio 2025, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un uomo sospettato di essere il killer della trentacinquenne. Le indagini promettono sviluppi significativi nell'oscura vicenda che ha scosso la comunità locale.

Milano, 28 maggio 2025 – Svolta nell'indagine sull' omicidio di Vasilica Potincu a Legnano. Nella mattinata di mercoledì 28 maggio 2025 è scattata una perquisizione dei carabinieri della Compagnia di Legnano a casa di un uomo sospettato di essere il killer della trentacinquenne: non è escluso che già nelle prossime ore venga ascoltato dal pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore, che sta coordinando l'inchiesta dei militari sull' assassinio a coltellate della escort romena avvenuto nella tarda serata di sabato 24 maggio. L'ipotesi della prima ora porta a un cliente della donna. L'ultimo cliente...

