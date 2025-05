Svolta in Sicilia sul diritto all’aborto | approvato l’obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza

In Sicilia si segna un'importante svolta nel diritto all'aborto: l'Assemblea regionale ha approvato una legge che obbliga le strutture sanitarie ad assumere medici non obiettori di coscienza. Questa misura mira a garantire il rispetto della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza nella regione, storicamente segnata da un alto numero di professionisti contrari a pratiche abortive.

È una delle Regioni italiane con il più alto numero di personale sanitario obiettore di coscienza. Ma adesso dalla Sicilia arriva una svolta sulla tutela del diritto delle donne all' interruzione volontaria di gravidanza. L'Assemblea regionale siciliana ha infatti approvato una norma che introduce l'obbligo di assumere medici non obiettori nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978. Il provvedimento – approvato con voto segreto con 27 favorevoli e 21 contrari- affonda le sue radici in un disegno di legge presentato dal deputato regionale del Pd Dario Safina nel 2023 e poi trasformato in emendamento al disegno di legge 738 in materia di sanità.

Legge 194 e obiezione di coscienza. Il difficile caso della regione Sicilia