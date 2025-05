Sversati nel canale 100 litri di gasolio Imprenditore e dipendente nei guai

Un imprenditore e un suo dipendente sono stati denunciati per aver sversato circa 100 litri di gasolio in un affluente del fiume Nera durante lavori di ristrutturazione. L'episodio è emerso grazie ai controlli effettuati dai carabinieri forestali di Sant'Ana, che hanno segnalato l'azione illegale e potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Sversano in un affluente del fiume Nera circa 100 litri di gasolio, denunciati imprenditore e dipendente di una ditta che stavano ristrutturando un’abitazione. I fatti sono venuti alla luce durante l’attivitĂ di controllo del territorio, quando i militari del nucleo carabinieri forestali di Sant’Anatolia di Narco sono intervenuti al canale Fiumarella (affluente del fiume Nera) nel comune di Scheggino per la presenza di un liquido oleoso sulla superficie dell’acqua. Sul luogo si sono portati anche gli agenti della polizia locale ed il personale dell’Arpa Umbria per effettuare i rilievi ed i dovuti campionamenti che hanno permesso di riscontrare proprio la presenza di gasolio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sversati nel canale 100 litri di gasolio. Imprenditore e dipendente nei guai

