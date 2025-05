Svelato il segreto dei centenari del Cilento | dieta mediterranea poco alcol e zero stress

Nel cuore del Cilento, il segreto della longevità dei suoi centenari è finalmente svelato. Un decennio di studi rivela come la dieta mediterranea, un consumo contenuto di alcol e un basso livello di stress contribuiscano a prolungare la vita. Mentre l'aspettativa di vita nazionale si attesta a 85 anni per le donne e 81 per gli uomini, i cilentani superano queste soglie, raggiungendo in media 91 e 85 anni.

Compie dieci anni lo studio sulle caratteristiche dei grandi anziani campani. “Se l’aspettativa di vita in Italia è di 85 anni per le donne e 81 per gli uomini, qui si raggiungono i 91 e gli 85”... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Svelato il segreto dei centenari del Cilento: dieta mediterranea, poco alcol e zero stress

Ormone lunga vita nel Cilento: ecco il segreto della longevità dei centenari - Esiste un ormone nel sangue dei centenari che vivono nel Cilento che permette loro di avere una circolazione sanguigna periferica migliore delle persone piu' giovani di almeno trenta anni. 🔗affaritaliani.it scrive

Nel Cilento il segreto degli ultracentenari - Le due università hanno lanciato uno studio di sei mesi in cui hanno preso campioni di sangue da 80 residenti. Hanno scoperto sorprendentemente bassi livelli dell’ormone adrenomedullin. Alti ... 🔗Si legge su it.blastingnews.com