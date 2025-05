Svaligiata la villa dell' imprenditore Bernini bottino da 150mila euro | Portati via anche gli affetti di famiglia

Luciano Bernini, imprenditore del settore cartario e cavaliere della Repubblica, è stato vittima di un furto inquietante nella sua villa. In soli 15 minuti, ladri esperti hanno sottratto beni per un valore di almeno 150mila euro, inclusi soldi, gioielli e oggetti affettivi. "Sono ancora scioccato", ha dichiarato Bernini, che ha visto compromessi non solo i suoi averi, ma anche ricordi di famiglia.

