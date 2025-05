Suriname pareggio elettorale | iniziano le trattative coi partiti minori

Dopo le elezioni parlamentari del 25 maggio, il Suriname si trova in una situazione di stallo politico, con nessun chiaro vincitore. L’ex partito di governo e l’opposizione hanno ottenuto risultati sostanzialmente pari, costringendoli a negoziare con i partiti minori per formare una coalizione. Le trattative sono ora cruciali per definire il futuro governo del paese.