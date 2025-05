Superman | svelata l’identità del Baby Kaiju

Scopri la sorprendente rivelazione sull'identità del Baby Kaiju in questa nuova avventura di Superman, arricchita da action figure dettagliate di McFarlane Toys. Le immagini e le descrizioni ufficiali offrono uno sguardo esclusivo sul film dei DC Studios, svelando nuovi elementi sorprendenti e misteriosi.

Una nuova serie di action figure di Superman di McFarlane Toys è disponibile per il preordine, e le immagini e le descrizioni ufficiali dei prodotti offrono molti nuovi dettagli interessanti sul film dei DC Studios. Vestito di viola, Ultraman è descritto come “ Un nemico misterioso e potente che lavora per la LuthorCorp, una minaccia fisica persino per Superman”. Oltre a confermare che è alleato con Lex Luthor piuttosto che con Rick Flag Sr. e l’A.R.G.U.S., questo non rivela molto. A proposito di Lex, la sua biografia recita: “Alto, magro, calvo e sempre impeccabilmente vestito, il complesso divino del brillantemente spregevole miliardario Lex Luthor è pari solo al suo malizioso disprezzo per Superman”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it