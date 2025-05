Superman james gunn svela la verità sui rumors della durata del film

James Gunn rompe il silenzio sui rumors riguardanti la durata del suo attesissimo film Superman, parte del nuovo universo DC. Con gli appassionati in fervente attesa, il regista offre chiarimenti sulla questione che tiene banco tra i fan e gli addetti ai lavori, promettendo dettagli entusiasti su ciò che il film avrà da offrire. Scopriamo insieme le ultime novità.

aggiornamenti sul runtime del film Superman di James Gunn. Il prossimo film dedicato a Superman, parte del nuovo universo DC, sta attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Tra le questioni più discusse c'è la durata ufficiale dell'opera, che James Gunn ha recentemente chiarito attraverso i propri canali social. Questo approfondimento fornisce tutte le informazioni aggiornate riguardo alle dichiarazioni del regista e alle indiscrezioni circolate in rete. le dichiarazioni di james gunn sulla durata del film. stato attuale della lunghezza del film. In risposta a una domanda posta su Threads, James Gunn ha precisato che il runtime di Superman non è ancora definitivo al 100%, ma si trova quasi alla fase conclusiva.

