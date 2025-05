Super Musetti avanza a Parigi un match impressionante

Lorenzo Musetti continua a impressionare al torneo di Parigi, confermando la sua straordinaria ascesa nei Top 10 del ranking mondiale. Nel match contro l’argentino Galan, ha messo in mostra un gioco brillante e una determinazione inarrestabile, conquistando una vittoria schiacciante. Questa prestazione sottolinea non solo il suo talento, ma anche la crescente fiducia e continuità che lo caratterizzano.

Lorenzo Musetti non si ferma più, e a ogni partita mostra una sicurezza e una continuità che lo ha portato nei Top 10 della classifica mondiale. Opposto all'argentino Galan, il nostro campione ha sciorinato il suo miglior repertorio, ottenendo una vittoria schiacciante e convincente. Il tutto senza esagerare, con un paio di passaggi a vuoto nel primo set quando era avanti di due break. Ma il nuovo Musetti è questo: impressionante per la sensazione di superiorità che si prova osservando i suoi match contro avversari sì inferiori di classifica, ma comunque pericolosi, perché nel tennis di oggi il livello fisico e tecnico è molto alto e basta poco per essere sorpresi da giocatori con una classifica più bassa...

