‘Suonare la città’ musica alla Garbatella e gran finale con Alvin Curran al Teatro Palladium

La città si fa orchestra il 5 giugno 2025, quando Suonare la città. Dall'azione all'ecologia dell'ascolto arriva al Teatro Palladium e per le vie della Garbatella a Roma. Curato da Lara Conte e Francesca Gallo, questo evento gratuito trasforma il paesaggio urbano in una partitura collettiva, intrecciando arte, ricerca e partecipazione. Con l'ospite speciale Alvin Curran e il suo Endangered Species, la giornata offre tavole rotonde, performance e attraversamenti sonori, invitando a scoprire i rumori, i silenzi e le voci di un quartiere iconico. Un'esperienza unica che ripensa il suono come chiave per abitare la città