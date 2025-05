Summer Hits 2025 ecco il cast dello show musicale di Rai 1

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con "TIM Summer Hits 2025"! Il celebre show musicale di Rai 1 tornerà con un cast di artisti straordinari e sarà condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Le serate di registrazione avranno luogo in Piazza del Popolo a Roma il 7, 8, 9 e 10 giugno 2025, promettendo performance imperdibili e tanta musica di successo.

Sono tantissimi gli artisti pronti ad animare con la loro musica la nuova edizione di TIM Summer Hits, condotta per il secondo anno consecutivo da Carlo Conti e Andrea Delogu. Le serate verranno registrate in Piazza del Popolo a Roma, sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025, mentre la messa in onda è prevista ogni venerdì sera, a partire dal 13 giugno 2025, su Rai 1. Le serate, disponibili su RaiPlay, saranno trasmesse anche in contemporanea su Rai Radio 2, con le interviste agli artisti e contenuti esclusivi dal backstage a cura di Carolina Di Domenico. Per TIM Summer Hits si tratta della quarta edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Summer Hits 2025, ecco il cast dello show musicale di Rai 1

