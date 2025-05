Sulla raccolta differenziata Cambia la seperazione e ci saranno nuovi bidoni

A partire da giugno, il Comune di Manciano introdurrà significative novità nella raccolta differenziata dei rifiuti, con l'intento di ottimizzare il servizio su tutto il territorio. Le modifiche riguarderanno principalmente il posizionamento e la separazione dei bidoni, garantendo una gestione più efficiente e uniforme. Scopriamo insieme i dettagli delle nuove disposizioni e come queste influenzeranno la comunità locale.

MANCIANO Da giugno entreranno in vigore importanti novità riguardanti la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’uniformità del servizio su tutto il territorio comunale. Le modifiche riguardano principalmente il posizionamento o riposizionamento di batterie di raccoglitori completamente nuovi e la suddivisione tra il multimateriale e il vetro. Da martedì 3 giugno avrà inizio la consegna della nuova dotazione dei contenitori di raccolta alle utenze non domestiche già selezionate. Le operazioni dureranno circa una settimana e porteranno alla sostituzione della raccolta del vetro-plastica-lattine con una nuova modalità di conferimento suddivisa in multimateriale e vetro... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulla raccolta differenziata. Cambia la seperazione e ci saranno nuovi bidoni

Cosa riportano altre fonti

NICHELINO - Da oggi scattano i controlli sui sacchi della spazzatura; Manciano, cambia la raccolta differenziata: ecco tutte le novità; Rifiuti organici in Germania: nuove regole e sanzioni per le imprese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sulla raccolta differenziata. Cambia la seperazione e ci saranno nuovi bidoni - La consegna inizierà da lunedì prossimo e ci vorrà una settimana almeno. L’assessore Vignali: "Decisione necessaria per aggiornare il sistema". 🔗Da lanazione.it

Raccolta differenziata, cambia tutto: le nuove regole a partire dal 2025. Tutte le novità - Nuove regole per la raccolta differenziata a partire dal 2025 ... In diversi Stati europei non esiste la separazione degli indumenti dagli altri rifiuti e questi, che siano rotti o meno, andavano a ... 🔗thesocialpost.it scrive

Manciano, cambia la raccolta differenziata: ecco tutte le novità - MANCIANO – A partire dal mese di giugno 2025 entreranno in vigore importanti novità riguardanti la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’uniformità del servizio su tutto ... 🔗Si legge su msn.com

Raccolta differenziata - Sapresti DOVE BUTTARE questi RIFIUTI? - ScuolaZoo