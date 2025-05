sulla linea faentina l 11 giugno partono i lavori

A partire dall'11 giugno, la linea ferroviaria Faentina subirà significativi interventi infrastrutturali, che si protrarranno fino al 7 settembre 2025. La Regione Emilia-Romagna e Rfi hanno annunciato la sospensione dei treni regionali tra Borgo San Lorenzo e Faenza, proseguendo così i lavori avviati lo scorso anno per migliorare il servizio e la sicurezza della rete ferroviaria.

Come lo scorso anno, anche questa estate importanti interventi infrastrutturali interesseranno la linea ferroviaria Faentina. A darne notizia ieri sono state la Regione Emilia-Romagna ed Rfi. Dall'11 giugno al 7 settembre 2025, i treni regionali saranno sospesi tra Borgo San Lorenzo e Faenza, mentre tra il 2 agosto e il 7 settembre si fermeranno le corse anche tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo via Vaglia. Le attività, coordinate da Rete Ferroviaria Italiana, mirano alla manutenzione delle infrastrutture danneggiate dall'alluvione dello scorso marzo, che aveva colpito in particolare l'area tra Marradi e Borgo San Lorenzo, inoltre si procederà con le attività di mitigazione del rischio idrogeologico sulla linea tra Marradi e Faenza...