Suite ombreggiate servizi di qualità e passerelle fino al mare | conclusa la spiaggia libera senza barriere

La spiaggia libera di Piazzale Boscovich si trasforma in un luogo di inclusione grazie a nuovi servizi e passerelle accessibili fino al mare. Dopo significativi lavori di riqualificazione, il progetto punta a garantire a tutti l'opportunità di godere del mare senza barriere, rappresentando un importante passo avanti per l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti.

Una spiaggia libera, quella di piazzale Boscovich, che vuole diventare un inno all’inclusione. Per consentire a tutti di poter raggiungere il mare e poter fare il bagno. I lavori per dare un nuovo volto alla spiaggia a due passi dalla ruota panoramica sono conclusi: un investimento importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Suite ombreggiate, servizi di qualità e passerelle fino al mare: conclusa la spiaggia libera senza barriere

