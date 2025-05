Sugli orsi la Provincia ammette che foraggiamento è problema

La provincia riconosce il problema del foraggiamento degli orsi, un'attività che non solo alimenta la caccia indiscriminata, ma mette a rischio la fauna selvatica. La comunità scientifica internazionale e l'Ispra avvertono dell'urgenza di vietare questa pratica, considerata dannosa tanto per gli animali quanto per l'equilibrio ecologico. L’articolo esplora le implicazioni di questa problematica e le necessarie misure da adottare.

"Oltre a sostenere il passatempo sanguinario dei cacciatori, il foraggiamento viene realizzato anche con alimenti appetibili per gli orsi. Per questo motivo la comunità scientifica internazionale, ma anche lo stesso Ispra, affermano che il foraggiamento dovrebbe essere vietato, ancor di più nelle.

