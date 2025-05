Successo per la I edizione del concorso letterario Insieme si cresce

La prima edizione del concorso letterario "Insieme si cresce" ha riscosso un grande successo, culminando in una cerimonia di premiazione nel salone della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa. Promossa dalla libreria Libriotheca, l'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre duecento persone e ha incoraggiato gli studenti delle scuole superiori a esprimere la propria creatività attraverso la narrazione di storie.

