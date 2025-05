Studi approfondimenti e confronti | per tre giorni Ferrara è capitale del diritto

Ferrara si prepara a diventare la capitale europea del diritto per tre giorni, ospitando un'importante rassegna di studi e confronti tra esperti italiani e tedeschi. L'evento si concentrerà sulla formazione universitaria e postuniversitaria, con particolare attenzione alla preparazione degli operatori del diritto, tra cui avvocati e magistrati, promuovendo un dialogo costruttivo sulle migliori pratiche e innovazioni nel settore.

