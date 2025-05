Studenti Uniurb in visita all’Alpitour

L'università degli studi di Urbino Carlo Bo ha incontrato il mondo Alpitour con una visita nella sede pesarese delle controllata Eden Viaggi. Lunedì mattina un gruppo di studenti iscritti al corsi di Lingue per il Turismo, si sono recati in visita presso la sede Alpitour di Pesaro, accanto al casello autostradale, accompagnati dalla professoressa Elisabetta Zazzeroni, che ha organizzato l'incontro e dalla collega Yafang Chang. Gli studenti hanno avuto modo di prendere consapevolezza di quanto sia complesso il mondo dei tour operator e di quanto possa offrire nei diversi ambiti lavorativi. Il tour all'interno della controllata pesarese Alpitour ha avuto come guida Anastasia Curzi e delle colleghe Ilaria Ceriello e Cecilia Camilletti Cecilia le quali non solo hanno illustrato cosa sia Alpitour World, permettendo agli studenti di visitare tutti gli ambienti della sede e tutti i settori lavorativi del tour operator, ma hanno anche trasmesso il loro entusiasmo e la loro passione per l'azienda per cui lavorano...

