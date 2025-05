Studenti incatenati davanti al liceo artistico contro il Ddl Sicurezza

In risposta al "Ddl Sicurezza" del governo Meloni, una mobilitazione studentesca ha preso piede in tutta Italia, iniziando da Roma e diffondendosi a città come Genova. Sotto lo slogan "Allarme Rosso: Repressione e Democrazia", studenti medi e universitari si uniscono in proteste, scioperi e manifestazioni, per esprimere la loro opposizione a misure ritenute oppressive e a favore di una democrazia più inclusiva.

È partita da Roma, ma ha già raggiunto Genova e molte altre città italiane la mobilitazione studentesca contro il "Ddl Sicurezza", approvato dal governo Meloni. Sotto la sigla "Allarme Rosso: Repressione e Democrazia", studenti medi e universitari hanno lanciato un ciclo di proteste, scioperi e... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Studenti incatenati davanti al liceo artistico contro il Ddl Sicurezza

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Bologna è il NoMeloniDay: la contestazione degli studenti contro la visita della presidente del Consiglio; Studente incatenato e cori contro Meloni: la premier accolta tra le proteste; Studentessa si incatena sotto il liceo Cavour: Fermiamo il decreto Sicurezza; Ddl Sicurezza, studentessa si incatena al Liceo Cavour, Gli studenti non ci stanno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Studenti di Osa al Klee contro il Dl Sicurezza: “La repressione è l’altra faccia del riarmo” - Dopo Roma e Bologna, anche a Genova studenti incatenati contro l’approvazione del Dl Sicurezza: succede al Klee Barabino, dove questa mattina alcuni ragazzi ... 🔗ilsecoloxix.it scrive

Fumogeni e vessilli al rogo. E gli studenti si incatenano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Da msn.com

Ddl sicurezza, studentessa Cavour si incatena davanti alla scuola - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Ddl Sicurezza, studentessa si incatena al Liceo Cavour, Gli studenti non ci stanno