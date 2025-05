Studenti in visita al cantiere del nuovo ponte di Piediripa

Lunedì mattina, studenti dell'Istituto Tecnico "Garibaldi–Bramante–Pannaggi" di Macerata hanno visitato il cantiere del nuovo ponte di Piediripa. Accompagnati da esperti della Provincia e della Cagnini Costruzioni, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di approfondire le tecniche di costruzione e comprendere il valore del progetto per la comunità locale.

Gli studenti appartenenti a quattro classi dell'Istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio " Garibaldi–Bramante–Pannaggi " di Macerata, hanno visitato lunedì mattina il cantiere del nuovo ponte di Piediripa. Sono stati guidati dai tecnici della Provincia e della Cagnini Costruzioni, la ditta aggiudicataria dei lavori, per vedere le diversi fasi di realizzazione del nuova struttura, che andrà in affiancamento a quella già esistente. Il cantiere è stato consegnato il 30 gennaio scorso al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che si è aggiudicata l'appalto, formata dalla Cagnini Costruzioni ed Europrogress Group...

