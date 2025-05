Studenti dei licei musicali in concerto negli ospedali siciliani | a Catania il 4 e il 9 giugno

Il progetto "Musicalmente Insieme… note di vita" porta la musica degli studenti dei licei musicali siciliani negli ospedali, con concerti a Catania il 4 e il 9 giugno. La prima esibizione, mercoledì 4 giugno alle 17, vedrà protagonisti gli studenti del liceo “Giuseppina Turrisi Colonna”, offrendo un momento di solidarietà e gioia a pazienti e personale sanitario.

Due gli appuntamenti previsti a Catania nell'ambito del progetto regionale "Musicalmente Insieme. note di vita", che porta la musica degli studenti dei licei musicali siciliani all'interno degli ospedali. Mercoledì 4 giugno, alle ore 17, si esibirà il liceo "Giuseppina Turrisi Colonna"

