Struttura innovativa e per tutti | la piscina comunale di San Nicolò è un sogno diventato realtà

La nuova piscina comunale di San Nicolò, una struttura innovativa e accessibile a tutti, sta per diventare realtà. Il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, ha annunciato con entusiasmo che il 30 maggio segnerà un'importante conquista per la comunità, che attendeva da anni un luogo dedicato al benessere e al divertimento. Un sogno che finalmente si realizza per tutti i cittadini.

«Il 30 maggio sarà un giorno importantissimo e molto atteso. La nuova piscina comunale con la possibilità di accesso giornaliero è un desiderio che la comunità aveva da anni». È con grande gioia e soddisfazione che il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, ha annunciato l'apertura della nuova.

