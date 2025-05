Striscione pro Gaza all' Ars La Vardera | Me lo hanno fatto togliere ma era importante lanciare un messaggio

Un controverso striscione con la scritta "Stop genocide" è apparso brevemente sul Palazzo dei Normanni, a Palermo, grazie a Ismaele La Vardera, deputato regionale e fondatore di Controcorrente. L'iniziativa, volta a sensibilizzare sull'emergenza in Gaza, ha suscitato polemiche e la rimozione immediata del pannello. La Vardera spiega perché il messaggio fosse cruciale, nonostante la sua breve apparizione.

Uno striscione "Stop genocide" compare sul prospetto di Palazzo dei Normanni. È di Ismaele La Vardera, deputato regionale e fondatore di Controcorrente, l'iniziativa che è servita a lanciare un messaggio attraverso la sede dell'Ars. Ma solo per poco tempo, racconta l'ex Iena: "Un messaggio che... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Striscione pro Gaza all'Ars, La Vardera: "Me lo hanno fatto togliere, ma era importante lanciare un messaggio"

