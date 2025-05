Striscia stasera il Tapiro D’Oro a Veronica Gentili

Questa sera, a Striscia la Notizia, il noto inviato Valerio Staffelli ha riservato una sorpresa a Veronica Gentili, conduttrice dell'Isola dei Famosi.

Questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna alla conduttrice dell’ Isola dei Famosi Veronica Gentili solo la base su cui normalmente poggia il Tapiro d’oro. Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Veronica Gentili. Dopo che dal reality di Canale 5 è iniziato il fuggi fuggi da parte dei concorrenti (ben 6 partecipanti), anche il Tapiro si è dato alla fuga. L’inviato intercetta Gentili che, scherzando, afferma: “ Avevamo detto che avremmo fatto l’Isola più dura di sempre, l’importante però è che non debba partire io! Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un’altra cosa, mi metto qua fuori e strillo “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Striscia, stasera il Tapiro D’Oro a Veronica Gentili

