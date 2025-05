Striscia La Notizia stasera un nuovo servizio sulla ludopatia

Questa sera a "Striscia la Notizia", l'inviato Francesco Mazza torna a parlare di ludopatia, esaminando l'inquietante espansione del gioco d'azzardo e le sue insidie cotanti. Dopo il servizio del 22 aprile, in cui Capitan Ventosa aveva già sollevato il problema, l'approfondimento di oggi mira a sensibilizzare ulteriormente il pubblico su questa piaga sociale sempre più presente. Non perdetelo!

Questa sera a Striscia la notizia, l'inviato Francesco Mazza torna ad affrontare il tema della ludopatia, accendendo i riflettori sulla diffusione sempre più capillare e subdola del gioco d'azzardo. Già nel servizio del 22 aprile 2023, Capitan Ventosa aveva mostrato come, nonostante il decreto-legge che vieta la pubblicità di giochi o scommesse, fossero ancora numerosi i messaggi promozionali presenti su applicazioni che promettono guadagni facili, per di più falsi: schermate di bonifici contraffatti con loghi fasulli di istituti bancari, immagini di soldi e premi. Nonostante le promesse dell 'AGCOM di avviare un'indagine, la situazione è addirittura peggiorata: oggi le pubblicità legate al gioco d'azzardo invadono anche i social, i cui algoritmi sono implacabili.

