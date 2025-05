Stretta Usa sui visti degli studenti social nel mirino

L'amministrazione Trump intensifica i controlli sui visti studenteschi, bloccando l'accesso agli studenti stranieri e ispezionando i loro ???????? social. Questa mossa segna un nuovo capitolo nella crescente tensione tra il governo e le rinomate università americane, accusate di ospitare studenti che non soddisfano i rigidi criteri di ammissione. L'articolo esplora le implicazioni di queste misure per il futuro dell'istruzione superiore negli Stati Uniti.

Blocco di tutti i visti studenteschi e controlli a tappeto degli account social di chi ha fatto domanda e sogna di studiare negli Stati Uniti. L'ultima assalto di Donald Trump segna un'escalation drammatica nella battaglia dell'amministrazione contro le più prestigiose università americane accusate di diffondere l'antisemitismo, di essere troppo progressiste e di non aver accolto alcune richieste di modifica ai programmi di studio e ai criteri di ammissione arrivate dalla Casa Bianca. Una decisione shock che colpisce gli studenti stranieri e gli stessi atenei, che ogni anno fanno affidamento sul milione circa di ragazzi internazionali che si iscrivono.

