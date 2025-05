Stretta sugli affitti brevi il Tar sconfessa il Viminale

Il Tar del Lazio interviene sulla questione degli affitti brevi, annullando la circolare del ministero dell'Interno che limitava l'apertura degli appartamenti da remoto. Questa decisione segna un ulteriore stop alle iniziative del governo, evidenziando le difficoltà nell'implementazione delle normative sugli affitti brevi e le tensioni tra l'esecutivo e il sistema giudiziario. Analizziamo le implicazioni di questa sentenza.

Ancora un provvedimento sconfessato dai giudici. Ancora una volta, il governo viene fermato. Questa volta dal Tar del Lazio, che ha annullato la circolare del ministero dell'Interno che impediva l'apertura degli appartamenti da remoto nei casi degli affitti brevi. In sostanza, il Viminale costringeva i gestori degli appartamenti a identificare di persona gli ospiti dei B&B, cancellando i sistemi di self check-in sempre più diffusi. La motivazione era, almeno ufficialmente, legata a questioni di sicurezza e ha portato a una vera e propria guerra alle keybox. Ma ora i giudici del Tar hanno accolto il ricorso presentato dalla Federazione Fare (Associazioni ricettività extralberghiere).

