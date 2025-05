StraWoman il più grande raduno al femminile d’Italia in offerta con ShopToday

Scopri StraWoman, il più grande raduno al femminile d'Italia, in offerta con ShopToday! Questa corsa-camminata non competitiva, giunta alla sua 15^ edizione, è un'occasione unica per vivere una giornata di festa all'insegna dello sport, della musica e del divertimento. Unisciti a noi per celebrare l'energia e la solidarietà femminile in un evento imperdibile!

StraWoman è la corsa-camminata non competitiva dedicata a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento! Nata nel 2011 e giunta alla sua 15^ edizione, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, una serie di eventi all’insegna... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - StraWoman il più grande raduno “al femminile” d’Italia in offerta con ShopToday

Ne parlano su altre fonti

StraWoman Abitare Co.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

StraWoman in 4000 a Varese- Esclusiva