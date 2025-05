Strasburgo accusa l’Italia | Razzismo tra i poliziotti Ira di Meloni | Vergognoso

Le recenti raccomandazioni di ECRI sull'Italia, riguardanti il presunto razzismo tra le forze di polizia, stanno sollevando forti polemiche e reazioni politiche, tra cui l'ira di Meloni e le accuse di intolleranza. Questo argomento evidenzia le tensioni crescenti sulla percezione e il ruolo delle forze dell’ordine nel contesto italiano ed europeo.

Roma, 28 maggio 2025 – La Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri) raccomanda all’Italia di “profilare” il rischio razzismo delle forze di polizia. Non una condanna, bensì una avvertenza da parte di un organismo di sindacato ispettivo. Quanto basta però perché da Roma si scateni un profluvio di reazioni politiche più che meno aprioristiche: col governo in trincea in difesa dell’onorabilità delle forze dell’ordine e l’opposizione all’assalto contro esecutivo e maggioranza. E il Quirinale che si trova perciò in obbligo d’invitare stamani il capo della Polizia Vittorio Pisani “per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net