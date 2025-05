Strappato un pezzo d’anima Martina uccisa a 14 anni il messaggio della sua prof è straziante

"Non l'accetto, non ci posso credere", inizia così il post straziante che Carla Caputo, insegnante di Martina Carbonaro, ha pubblicato sui social all'indomani della notizia della morte della sua giovane alunna. Martina, 14 anni, è stata uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato coetaneo. Una tragedia che ha sconvolto la comunità scolastica e l'intero Paese. Nel suo messaggio, l'insegnante ricorda Martina con affetto profondo e dolore sincero: " Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula. " Ma il ricordo si fa subito grido di denuncia e di impegno: " Trasformerò questo dolore in un impegno ancora più forte per educare al rispetto, all'uguaglianza, alla libertà...

