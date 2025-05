Stralunati l' insolita storia di Giulietta&Romeo a Palermo | sul palco otto attori con sindrome di Down

"Stralunati" è un'innovativa reinterpretazione della tragica storia di Giulietta e Romeo, messa in scena a Palermo da otto attori con sindrome di Down. Dopo il successo in tutta Italia, questo spettacolo originale fonde talento e sensibilità, celebrando l'inclusione e l'arte. Con vent'anni di esperienza, gli artisti offrono una visione unica, trasformando una classica storia d'amore in un'emozionante avventura teatrale.

