Strage di Viareggio condanne per tutti compreso Moretti

Dopo sedici anni di attese, udienze e processi, si chiude finalmente l'iter giudiziario sulla strage ferroviaria di Viareggio, che nel 2009 causò la morte di 32 persone. Le recenti condanne coinvolgono anche dirigenze di alto profilo, tra cui l’ex amministratore delegato delle Ferrovie, Moretti. Un capitolo doloroso si chiude, ma le ferite per le vittime e le loro famiglie rimangono aperte.

Dopo sedici anni, 250 udienze e sei processi, arriva in dirittura d’arrivo l’iter giudiziario per la strage ferroviaria di Viareggio, costata la vita a 32 persone e lesioni anche gravissime . Strage di Viareggio, condanne per tutti compreso Moretti il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Strage di Viareggio, condanne per tutti compreso Moretti

Cosa riportano altre fonti

Strage di Viareggio, appello ter: confermate le condanne di Moretti e degli altri 11 imputati; Strage Viareggio, Moretti condannato a 5 anni: la conferma in Appello ter; Strage di Viareggio: confermati 5 anni di carcere per l’ex ad di Fs e Rfi Moretti nell’appello ter; Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Viareggio: confermati 5 anni di carcere per l’ex ad di Fs e Rfi Moretti nell’appello ter - Confermate le condanne a tutti i 12 imputati, compreso l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti. L’appello-ter per la stage di Viareggio del 29 giugno 2009 – che provocò 32 morti e un centinaio di feriti – n ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Strage di Viareggio, confermata condanna a Moretti: 5 anni all'ex ad di Fs e Rfi. La difesa: «Delusi, faremo ricorso» - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i ... 🔗Scrive msn.com

Strage di Viareggio, confermate le condanne a tutti i 12 imputati. 5 anni per l’ex ad Mauro Moretti - La sentenza probabilmente non sarà definitiva perchè i legali ricorreranno ancora in Cassazione Confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i g ... 🔗Lo riporta informazione.it

Strage di Viareggio, tutti a processo