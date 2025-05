strage di viareggio arriva la sesta sentenza cinque anni all ex ad ferrovie

La sesta sentenza sulla strage di Viareggio segna un nuovo capitolo nella tragica vicenda che il 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. L'ex amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, condannato a cinque anni, lascia il Palazzo di Giustizia di Firenze tra insulti e polemiche, mentre il dolore per le vittime continua a scuotere la comunità.

Scuro in volto, passo veloce. L’ingegner Mauro Moretti lascia in questo modo il Palazzo di Giustizia di Firenze. Contro di lui si levano scherni e offese: "Hai bruciato vive 32 persone!". Quelle 32 persone sono le vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009 morte in conseguenza del deragliamento di un treno che trasportava gpl. Dopo quasi 16 anni è arrivata ieri un’altra sentenza di Tribunale, la sesta della serie, il così detto Appello Ter. I giudici fiorentini hanno confermato in toto le condanne per tutti i 12 imputati, a iniziare dai top manager delle Ferrovie dello Stato dell’epoca: Mauro Moretti, che era l’amministratore delegato della holding Fs (5 anni di reclusione), Michele Elia, ex Ad di Rfi (4 anni e 2 mesi), Mario Castaldo, ex amministratore divisione Cargo Trenitalia (4 anni)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net