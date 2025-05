Strade chiuse a Roma per le Prove della Parata 2 Giugno

Per il 2 giugno 2025, Roma si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con una suggestiva parata tricolore. Durante l’evento, alcune strade della città saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento della sfilata, rendendo importante pianificare gli spostamenti.

Il 2 giugno l’Italia festeggia l’anniversario della proclamazione della Repubblica e a Roma avviene la Parata con le frecce tricolore. Per l’occasione la città sarà protagonista di alcune modifiche per quanto riguarda la viabilità , in quanto alcune strade saranno chiude al traffico. Parata 2 giugno 2025 a Roma: il percorso della sfilata. La sfilata del 2 giugno 2025 della Parata a Roma prevede che i reparti e i mezzi passino lungo  piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità , via della Greca, via del Circo Massimo, e, infine, piazza di Porta Capena dove terminerà il corteo. 🔗 Leggi su Funweek.it

