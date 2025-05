Strada spianata per Alcaraz al Roland Garros Gli italiani gli unici che possono impensierirlo?

Carlos Alcaraz, attuale n.2 del mondo, ha vissuto un momento di flessione nel suo cammino al Roland Garros, perdendo un set contro Fabian Marozsan. Nonostante questo contrattempo, il giovane talento spagnolo rimane il favorito, con gli italiani come unici in grado di metterlo in difficoltà . L'articolo esplora la sua forma e le potenziali sfide nel torneo.

Carlos Alcaraz ha smarrito un set nel suo percorso al Roland Garros. Il n.2 del mondo si è distratto nel secondo parziale contro Fabian Marozsan, forse troppo sicuro di fare polpette dell'ungherese. Un incidente di percorso che però non cambia niente di quello è che lo status di Carlitos, vincitore per 6-1 4-6 6-1 6-2 e uomo da battere in quest'edizione dello Slam di Parigi. Una candidatura rafforzata anche da uno spicchio di tabellone particolarmente favorevole per l'iberico, che nel terzo round giocherà contro il non irresistibile bosniaco Damir Dzumhur. Nei fatti, le eliminazioni del norvegese Casper Ruud contro il portoghese Nuno Borges e di Stefanos Tsitsipas contro uno straordinario Matteo Gigante hanno alleggerito ancor di più il carico.

