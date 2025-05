Il Comune di Castiglion Fiorentino lancia una campagna di informazione e prevenzione per combattere le zanzare, puntando su strategie ecologiche e limitando l'uso degli adulticidi. L'incontro di presentazione si terrĂ il 30 maggio alle ore 9.30 al mercato di piazzale Garibaldi, offrendo ai cittadini soluzioni sostenibili per affrontare il problema. Un passo importante verso una comunitĂ piĂą sana e rispettosa dell'ambiente.

Arezzo, 28 maggio 2025 –  Stop alle zanzare a Castiglion Fiorentino Campagna d’informazione e prevenzione promossa dall'amministrazione per limitare l’uso degli adulticidi, spingendo su strategie sostenibili. Appuntamento per venerdì 30 maggio dalle ore 9.30 al mercato in piazzale Garibaldi. Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio. Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza nel giorno del mercato settimanale, venerdì 30 maggio, presso piazzale Garibaldi... 🔗 Leggi su Lanazione.it