Stop alle auto diesel euro 5 in Lombardia | cosa cambia in privincia di Como

Dal 1° ottobre 2025, la Regione Lombardia impone nuove limitazioni per le auto diesel Euro 5, immatricolate tra il 2009 e il 2015, nel tentativo di combattere l'inquinamento atmosferico. La provincia di Como sarà coinvolta in queste restrizioni, ma solo in parte, creando differenti impatti per i residenti e gli automobilisti. Scopriamo insieme cosa significa questa novità per il territorio comasco.

La stretta della Regione Lombardia contro l'inquinamento atmosferico è in arrivo. Dal primo ottobre 2025 scatteranno nuove limitazioni per le automobili diesel euro 5, quelle immatricolate tra il 2009 e il 2015. La provincia di Como, tuttavia, sarà interessata solo parzialmente dalle restrizioni...

