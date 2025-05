Stop alla malamovida No alcol vetro lattine

A partire dal 2 giugno e fino al 2 luglio, il Carroponte e l'area circostante adotteranno un divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine da asporto durante gli eventi estivi. Questo provvedimento, in vigore dalle 17 alle 7, mira a contrastare la malamovida, garantendo un ambiente più sicuro e tranquillo per residenti e visitatori.

Durante gli eventi al Carroponte, nell’area attorno all’arena estiva sarà vietata la vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e in lattina da asporto. Il divieto sarà in vigore dal 2 giugno fino al 2 luglio, dalle 17 alle 7, nella zona che comprende le vie Venezia, Carducci, Granelli e Milanese. Un’ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Di Stefano, in chiave anti-malamovida: per bere un drink si dovrà andare in un bar o restare nei dehor. I locali e le altre attività commerciali potranno infatti servire le bevande in vetro e lattina solo se consumate all’interno del locale o nei tavolini all’aperto autorizzati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop alla “malamovida“. No alcol, vetro, lattine

Ne parlano su altre fonti

Stretta contro la mala-movida: stop a musica e alcol dopo l’una nei giorni feriali; Movida violenta a Milazzo, stretta su vendita di alcolici e stop alla musica entro l'1.30: c'è l'ordinanza del sindaco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stop alla “malamovida“. No alcol, vetro, lattine - Durante gli eventi al Carroponte nell’area attorno all’arena vietata la vendita (dalle 17 alle 7) dal 2 giugno fino al 2 luglio. 🔗Lo riporta msn.com

Milazzo. Ordinanza anti-malamovida: restrizioni su alcol e musica - Milazzo stringe la stretta sulla malamovida e sugli episodi di violenza, dopo la riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica ... 🔗Riporta msn.com

Sora, Malamovida, scattano i divieti alla vendita di alcol. Il sindaco:«Così il... - Malamovida: arriva l’ordinanza per la sicurezza e il decoro urbano in centro storico. Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha firmato una nuova ordinanza per migliorare la sicurezza pubblica e ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

What Happens To Your Body When You Stop Drinking Alcohol