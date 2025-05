Stop ai passeggeri frettolosi in aereo arriva la multa | l’idea in Turchia

In Turchia, per contrastare i passeggeri frettolosi che si alzano dai propri posti durante le fasi di imbarco e sbarco, è stata introdotta una multa di circa 60 euro. Questa iniziativa dell'ente per l'aviazione civile si propone di promuovere comportamenti più civili e organizzati a bordo, migliorando l'esperienza di viaggio per tutti.

(Adnkronos) – Chi si alza dal sedile per scendere subito dall'aereo viene multato. La Turchia vara misure contro i viaggiatori 'impazienti', sempre presenti su ogni volo, e introduce una sanzione da circa 60 euro. Il provvedimento dell'ente che regola l'aviazione civile mira a scoraggiare comportamenti ampiamente diffusi: stop a chi si alza dal sedile mentre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stop ai passeggeri frettolosi, in aereo arriva la multa: l’idea in Turchia

Zelensky:incontro Turchia,stop guerra - Il presidente ucraino Zelensky ha avuto un'importante conversazione telefonica con il presidente turco Erdogan, focalizzandosi sui "dettagli chiave" dei negoziati in Turchia. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Stop ai passeggeri frettolosi, in aereo arriva la multa: l'idea in Turchia - (Adnkronos) - Chi si alza dal sedile per scendere subito dall'aereo viene multato. La Turchia vara misure contro i viaggiatori 'impazienti', sempre presenti su ogni volo, e introduce una sanzione da c ... 🔗Secondo msn.com

Stop ai passeggeri impazienti (che si alzano prima che l’aereo sia fermo). In Turchia scatta la multa - Una circolare introduce sanzioni per chi si alza prima dell’arrivo al gate: l’obiettivo è garantire sicurezza e ordine durante le fasi di sbarco. Multe di 60 euro per i trasgressori ... 🔗Da msn.com

C’è un Paese che ha deciso di multare i passeggeri che si alzano prima che l’aereo sia fermo - Siamo in Turchia, dove la Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha previsto il pagamento di una multa per i passeggeri che non restano seduti fino allo ... 🔗Come scrive fanpage.it