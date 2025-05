Stop a pacchi e lettere scioperano le poste | Utili triplicati salari fermi e più precari

Il 3 giugno, i lavoratori di Poste Italiane saranno in sciopero nazionale, indetto da Slc Cgil e Uil Poste, per protestare contro la rottura delle relazioni sindacali e l'esclusione dai tavoli di confronto. Questa mobilitazione nasce dalla richiesta di aumenti salariali e dal contrasto alle condizioni di precarietà, in un contesto in cui i profitti dell'azienda sono triplicati ma i salari rimangono fermi.

Le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane si fermano lunedì 3 giugno per lo sciopero nazionale indetto da Slc Cgil (lavoratori della comunicazione) e Uil Poste. La mobilitazione nasce "dalla rottura delle relazioni sindacali, dall’esclusione dai tavoli di confronto e dalla crescente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Stop a pacchi e lettere, scioperano le poste: "Utili triplicati, salari fermi e più precari"

