Stoccaggio delle merci | serve un tirocinante

Un'opportunità stimolante attende presso un'azienda leader nella vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e soluzioni sanitarie innovative. Situata a Vimercate, l’azienda è alla ricerca di un tirocinante da inserire nel reparto stoccaggio delle merci, contribuendo così a un importante settore legato alla logistica e al supporto degli studi clinici. Se sei motivato e desideri crescere professionalmente, questa è la tua occasione!

Azienda leader nella vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici, nella logistica, nel supporto agli studi clinici e in altre soluzioni sanitarie innovative per farmacisti indipendenti, produttori farmaceutici e strutture sanitarie con sede operativa a Vimercate ricerca 1 tirocinante addetto al magazzino che si occupi, in affiancamento al senior, della rilevazione dello stato delle merci, stoccaggio delle merci negli appositi spazi di magazzino. Si richiedono diploma, gestione della posta elettronica e inglese discreto preferibile, propensione all’apprendimento. Si offre: iniziale inserimento in tirocinio 3+3 con indennità di partecipazione e prospettiva assunzione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stoccaggio delle merci: serve un tirocinante

