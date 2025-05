Stellantis sceglie Antonio Filosa | un leader interno per la sfida dell’auto del futuro

Stellantis ha nominato Antonio Filosa nuovo CEO, a partire dal 23 giugno 2025, per guidare il gruppo automobilistico verso il futuro. La scelta è stata unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, che ha condotto un'attenta selezione interna. Filosa, leader affermato, avrà il compito di affrontare le sfide dell'industria automobilistica in rapida evoluzione, contribuendo a dare forma alla mobilità del domani.

Antonio Filosa è il nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, con effetto dal 23 giugno 2025. La nomina è stata decisa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di un approfondito processo di selezione interno ed esterno guidato dal Chairman John Elkann...

