Stellantis | Lodi Fiom-Cgil La nomina del nuovo AD è un’occasione per affrontare i nodi irrisolti

La recente nomina del nuovo amministratore delegato di Stellantis segna un momento decisivo per affrontare le questioni irrisolte dell'industria automobilistica. Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom-Cgil, sottolinea l'urgenza di una decisiva inversione di rotta per rilanciare il settore e garantire il futuro dei lavoratori. La situazione attuale richiede un intervento strategico e tempestivo per rispondere alle sfide del mercato.

